Overheden draaien wereldwijd de geldkraan open om economie te redden

In een dappere poging om een zware economische crisis te voorkomen, trekken overheden overal ter wereld de portemonnee. Landen stellen tientallen miljarden beschikbaar om de economische gevolgen van de corona-epidemie zoveel mogelijk te beperken.

De Amerikaanse president Donald Trump zegde een steunpakket toe van honderden miljarden dollars. De Dow Jones veerde daardoor direct op. Ook in Europese landen gaat de hand van de knip. Bondskanselier Angela Merkel zei dat Duitsland zoveel geld zal uitgeven als nodig is om de economie te redden.

Minister van financiën Wopke Hoekstra heeft aangegeven dat er in Nederland zeker 90 miljard euro beschikbaar is om getroffen bedrijven en werknemers te helpen. De Europese Commissie liet weten dat de strenge begrotingsregels voorlopig niet worden gehandhaafd. Zo krijgen de Eurolanden de financiële ruimte om de economie te stimuleren.

Han de Jong, economisch commentator en voormalig hoofdeconoom bij ABN Amro, is positief over de maatregelen. “We moeten de herstelkracht van de bedrijven overeind houden,” zegt hij tegen het AD. “De crisis wordt veroorzaakt door een tijdelijke externe schok, het coronavirus. De maatregelen die overheden nemen raken de economische groei. Als het virus over zijn hoogtepunt heen is kan de economie weer aantrekken, maar dan moeten de bedrijven niet in de tussentijd failliet zijn gegaan.’’