Aantal faillissementen in Brabant explodeert

Elke dag gaan er bedrijven failliet, maar de afgelopen dagen waren dat er twee keer zoveel als normaal. Met name in Noord-Brabant gaat het hard.

Sinds 2017 gaan er gemiddeld 400 bedrijven per maand failliet, schrijft de Volkskrant. Dat zijn er zo’n 20 per werkdag. Afgelopen maandag vroegen 47 bedrijven hun faillissement aan, dinsdag waren dat er al 55. In een kwart van de gevallen ging het om een Brabantse onderneming.

Curatoren kunnen de link met corona echter niet leggen. “Als schuldeisers faillissement aanvragen, duurt het zo drie weken voordat dat faillissement ook wordt uitgesproken,” zegt Flip Schreurs, voorzitter van de vereniging van curatoren Insolad. “Als ondernemers zelf hun faillissement aanvragen, kan dat wel heel snel. Maar ook dat kan ik me niet voorstellen.”

Het is dus eigenlijk te vroeg om failliet te gaan door wegvallende inkomsten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Erg toevallig is het wel.