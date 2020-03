Eerste signaal dat Europese economie instort

Dat de Europese economie zware klappen krijgt door het coronavirus is zo ongeveer zeker, het is enkel de vraag hoe erg het gaat worden. En de eerste signalen zien er niet best uit.

Zo zakte de inkoopmanagersindex van de eurozone in maart naar 31,4, schrijft het AD. Een maand eerder stond de index nog op 51,6. Ter verduidelijking: een score boven de 50 wijst op groei, onder de 50 op krimp van de economie. Ook de index voor de dienstensector stortte in, van 52,6 in februari naar 29 in maart. De industrie kende minder grote verliezen en daalde van 49,7 naar 42,7.

Eerder deze week werd al bekend dat ook het consumentenvertrouwen fors naar beneden gaat. In onzekere tijden houden mensen graag de hand op de knip. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz zei dan ook een krimp van 5 procent te verwachten voor de Duitse economie dit jaar.

Hoe lang of hoe erg de recessie wordt, is nog volstrekt onduidelijk. We weten niet wanneer het coronavirus is verslagen en we weten niet hoe hard en hoe snel de economie daarna weer op gang komt. Je kunt je voorstellen dat mensen een inhaalslag maken als ze straks weer naar de horeca kunnen of met het vliegtuig op reis mogen.