Directeur CPB: “Een recessie is vrijwel onvermijdelijk”

Nederland komt hoogstwaarschijnlijk in een recessie terecht door de uitbraak van het coronavirus. Hoe diep de economische neergang gaat zijn, hangt er vanaf hoe lang het dagelijks leven stil ligt.

Dat vertelt directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp vandaag in De Telegraaf. “Ook al duurt het maar een aantal maanden, als het zo hard naar beneden gaat als nu schiet de economie al snel in de min”, zegt Hasekamp in de krant.

Hij geeft eerlijk toe: “De volksgezondheid gaat op dit moment even boven alles. Maar het zou raar zijn als je je nu niet ook zorgen maakt over de economische gevolgen.”

Hasekamp komt niet met concrete voorspellingen, omdat de diepte en de lengte van de recessie zo afhankelijk is van de ernst van de coronacrisis. “Op dit moment zijn de onzekerheden zo fundamenteel. Het gaat niet zozeer om economische, maar epidemiologische factoren. Daarom komen we niet met nieuwe ramingen.”