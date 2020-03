CPB voorspelt ramp voor Nederlandse economie: diepe recessie op komst

Het wordt een grimmige tijd. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie in een diepe recessie belandt. De nieuwste prognoses gaan uit van een krimp van 1,2 tot 7,7 procent. De werkloosheid kan oplopen tot 9,4 procent.

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.”

Het CPB maakte vier scenario’s. In drie daarvan wordt de crisis erger dan die van 2008. In het beste scenario is er een krimp van 1,2 procent, doordat de economie in het derde kwartaal na een korte maar hevige dip weer opveert. Ook de werkloosheid zal dan veel minder hoog oplopen.

In het ergste geval, als het bbp met 7,7 procent daalt, komt ook de financiële sector in de problemen. Veel hangt af van de mate waarin de coronacrisis zich in het buitenland ontwikkelt.

Een heel klein gelukje: de staatsschuld zal door de steunmaatregelen hooguit oplopen tot 73,6 procent van het bbp en dat is nog steeds ver onder het niveau dat economen als risicovol beschouwen.