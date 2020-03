“Nederland produceert drie keer meer voedsel dan het op kan”

Er zijn geruchten dat er moeilijkheden ontstaan met de toevoer van voedsel naar Europa, maar Nederland hoeft zich geen zorgen te maken, zegt directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Nederland is een voedselland. Wij produceren drie keer meer dan we consumeren.”

Het merendeel van het fruit en bijna alle groenten groeien in ons land. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Sinaasappels, druiven, kiwi’s en ander fruit dat wat meer warmte nodig heeft, halen we uit het buitenland. Maar volgens Jansen zullen exporterende landen er alles aan doen om hun producten naar Nederland te krijgen, omdat ze het anders weg moeten gooien.

Het probleem is met name het personeel. In Kenia, dat vooral sperziebonen en erwten naar Europa exporteert, is de helft van de arbeiders met verplicht verlof, omdat er te weinig vrachtvluchten zouden zijn. Door de lockdown in Zuid-Afrika worden ook verstoringen verwacht van de toevoer van producten. Spanje heeft een tekort aan Marokkaanse arbeidskrachten voor de aardbeienoogst.

Ook in Nederland dreigt een tekort aan seizoensarbeiders, nu Duitsland de grenzen dichthoudt voor Oost-Europese werknemers. Boeren hebben horecapersoneel en studenten al opgeroepen om te komen helpen.