Ook dat nog: condooms raken op

Een van de belangrijkste leveranciers van condooms, Karex, – onder andere producent van Durex, waarschuwt dat de voorraad slinkt en de productie stokt. En tegelijkertijd stijgt de vraag met tientallen procenten, zegt het bedrijf. Dat laatste laat zich verklaren door de gedwongen opsluiting van anderhalf miljard mensen, die de tijd moeten doden.

De productiebeperking komt ook door corona. De fabrieken van Karex staan in verschillende Aziatische landen en meerdere fabrieken hebben last of last gehad van productieonderbrekingen vanwege corona-beleid van de plaatselijke overheid.

De voorraden die er nog zijn moeten naar de 140 landen waarvoor Karex produceert. Ook dat gaat door gesloten grenzen en transport problemen niet zonder moeite.

Goede raad: geniet, maar gebruik met mate