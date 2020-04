HEMA dreigt ten onder te gaan

Met de herstart van de HEMA ging het lang niet slecht, maar toen ging Nederland op slot en bleven de klanten thuis. Het bedrijf wil niet de volledige huur betalen voor zijn panden omdat het daarvoor het geld niet heeft, schrijft het FD.

‘Als gevolg van de winkelsluitingen in ons omliggende landen en de aanhoudende omzetverliezen in Nederland valt te voorzien dat bij het aanhouden van de huidige omzetdaling binnen afzienbare periode het voortbestaan van onze onderneming in gevaar komt,’ schrijft de topman aan de verhuurders. HEMA betaalt in Nederland maandelijks 13 miljoen huur.

‘Alle lopende investeringen, zoals verbouwingen van winkels, zijn direct stopgezet,’ zegt een filiaalmanager tegen het FD op voorwaarde van anonimiteit. Leveranciers moeten langer wachten op hun geld, en sommige orders worden teruggedraaid. ‘Er is zelfs overwogen om de bestellingen van paaschocolade te annuleren,’ zegt de manager.