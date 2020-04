Voorzitter VNO-NCW: na meivakantie moeten we weer aan de gang

Ondernemers in Nederland moeten er rekening mee houden dat ze tot en met de meivakantie nog te maken hebben met de huidige maatregelen rond het nieuwe coronavirus. "Je moet eerlijkheid betrachten en zeggen dat we dan weer rustig aan de gang gaan. Dan gaan we gas bijgeven", zei Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.

Het is volgens De Boer belangrijk dat er snel weer een plaatje voor de toekomst wordt geschetst. "Ondernemers zakt de moed een beetje in de schoenen. In de horeca wordt geen euro verdiend, maar lopen de kosten wel door. Dat geldt ook voor de agrarische sector, de transportsector en noem maar op. Het probleem wordt echt ontzettend groot. Ik krijg een paar honderd mails en appjes per dag van bezorgde ondernemers."

De Boer zou tot 1 juli doorgaan als voorzitter van VNO-NCW. Vanwege de coronacrisis blijft hij aan tot na Prinsjesdag. Ingrid Thijssen volgt hem dan op.