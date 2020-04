Spanje wil basisinkomen invoeren vanwege coronacrisis

Spanje gaat ‘zo snel mogelijk’ een universeel basisinkomen invoeren. Dat maakte minister van economische zaken Nadia Calvino zondagavond bekend.

Het basisinkomen is bedoeld om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken, legt ze uit op de Spaanse zender La Sexta. De uitkering moet gezinnen in eerste instantie door de crisis heen helpen. Maar volgens de minister is de ambitie van de Spaanse regering dat het basisinkomen ‘blijvend is en een structureel instrument wordt’.

Als het basisinkomen daadwerkelijk wordt geïmplementeerd is Spanje het eerste land in Europa dat op een lange termijnbasis een maandelijks bedrag overmaakt aan burgers zonder daar een tegenprestatie voor te verwachten.

Er zijn al meerdere experimenten gedaan met een vorm van basisinkomen met wisselend resultaat. De bekendste eindigde in februari 2019 in Finland. Twee jaar lang kregen werkloze Finnen 560 euro per maand zonder dat ze daarvoor iets hoefden te doen. Uit onderzoek bleek dat de ontvangers van de uitkering gelukkiger en gezonder waren, maar ze vonden niet vaker een baan dan werklozen zonder basisinkomen.