FNV vreest voor baan van meer dan 800.000 mensen met flexcontract

De banen van meer dan 800.000 mensen met een flexcontract zijn in gevaar door de coronacrisis. Dat zegt vakbond FNV op basis van een optelsom van het aantal mensen in Nederland met een heel onzekere aanstelling. Zij worden momenteel massaal op straat gezet door werkgevers, waaronder veel uitzendbureaus. Er werken zo’n 425.000 mensen op oproep- en 0-urenbasis, zo becijfert de bond. Daarbij komen 227.600 uitzendkrachten in de eerste anderhalf jaar van hun uitzendwerk, van wie elke dag afscheid genomen kan worden. Dan zijn er nog 64.500 mensen van wie het tijdelijk contract afloopt en 100.000 mensen die in hun proeftijd zitten. Bij elkaar opgeteld zijn dat meer dan 800.000 mensen. Zij lopen volgens FNV het risico hun baan te verliezen.