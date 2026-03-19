17 procent lng-exportcapaciteit Qatar uitgeschakeld, zegt topman

DOHA (ANP) - De recente Iraanse aanvallen op gasinstallaties in Qatar hebben 17 procent van de exportcapaciteit van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Qatar uitgeschakeld. Die inschatting heeft de topman van het Qatarese staatsgasbedrijf donderdag gemaakt tegenover persbureau Reuters.

Door de aanvallen is de gasprijs flink gestegen. Op de financiële markten leven grote zorgen over de escalatie van de oorlog.

Saad al-Kaabi van QatarEnergy zei dat twee van de veertien lng-installaties en een van de twee zogenoemde gas-naar-vloeistoffaciliteiten beschadigd zijn geraakt door de aanvallen. De reparaties kunnen jaren duren. Dit zorgt waarschijnlijk voor een jaarlijks inkomstenverlies voor QatarEnergy van 20 miljard dollar.

Ook betekent dit dat de levering van gas uit Qatar aan Europa en Azië nog langere tijd onder druk zal blijven staan. Mogelijk kan QatarEnergy hierdoor voor wel vijf jaar niet aan zijn langetermijncontracten voor lng-leveringen aan Italië, België, Zuid-Korea en China voldoen.