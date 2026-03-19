Libanon meldt meer dan duizend doden na Israëlische aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 15:58
BEIROET (ANP/AFP) - Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn tot nu toe meer dan duizend doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël voert sinds 2 maart bombardementen uit op het land, naar eigen zeggen op doelen van de Libanese beweging Hezbollah.
Volgens het ministerie zijn er onder de doden 79 vrouwen, 118 kinderen en 40 zorgmedewerkers. Ruim 2500 mensen raakten gewond.
De aanvallen zijn vooral gericht op het zuiden van Libanon en de zuidelijke wijken van hoofdstad Beiroet. Meer dan 800.000 mensen zijn hiervoor op de vlucht geslagen.
