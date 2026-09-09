Contant geld in huis: dit zijn de tien beste bewaarplekken

Sinds Nederlanders het advies kregen om cash achter de hand te houden voor een storing of noodsituatie, ligt er in veel huizen weer een stapeltje briefgeld. De vraag die daarna komt, wordt zelden beantwoord: waar leg je dat geld dan neer? Onder het matras in elk geval niet. En in de vriezer al helemaal niet.

Waarom de plek uitmaakt

Het aantal woninginbraken daalde in 2025 naar ruim 21.500, het laagste aantal sinds het begin van de landelijke registratie in 2012. Toch gaat het nog altijd om zestig gedupeerde huishoudens per dag, en contant geld staat na sieraden bovenaan het verlanglijstje van inbrekers. Verzekeren biedt maar beperkt soelaas: de meeste inboedelpolissen vergoeden tussen de 500 en 1.500 euro aan cash, sommige slechts 250 euro. Brand is de tweede vijand: papiergeld verkoolt rond 177 graden, en dat haalt een gewone kast in een uitslaande brand moeiteloos.

Alles wat jij een slimme verstopplek vindt, staat al op het lijstje van de inbreker.

Waar een inbreker begint

De slaapkamer, altijd. Nachtkastje, kledingkast, onder het matras, de sokkenlade. Daarna de woonkamer en de werkkamer, en onderweg alle lades. Ook de klassiekers zijn allang doorgeprikt: dvd-hoesjes, vazen en suikerpotten, spelletjesdozen, boekenplanken met een nepboekkluisje, de stortbak van het toilet en de foto achter het lijstje. Reken op enkele minuten waarin iemand systematisch die route afwerkt.

De tien beste plekken

Een verankerde, gecertificeerde kluis. Vastgezet in vloer of muur, met een certificaat op de binnenkant van de deur. Een brandwerende kluis of documentcassette als je ook paspoorten en polissen bewaart. Een bankkluis of externe waardeberging voor bedragen die je maanden niet nodig hebt. Gespreid over drie of vier plekken, zodat één vondst nooit alles kost. De meterkast of technische ruimte, achter een saaie afdekplaat. Een gesloten gereedschapskoffer in schuur of berging, tussen ander gereedschap. Een doos met schoonmaakmiddelen of verfblikken: rommelig, vies en oninteressant. De originele doos van een oud apparaat, tussen andere lege verpakkingen op zolder. Een envelop vastgeplakt onder een zwaar meubel — vastgeplakt, niet losjes eronder gelegd. Gewoon minder in huis. Het noodbedrag apart, de rest op de rekening.Een kluis die je kunt optillen, is geen kluis maar een handtas met geld erin.

Twee grenzen Voor noodgevallen luidt het advies 70 euro per volwassene en 30 euro per kind, genoeg om 72 uur te overbruggen. Fiscaal is contant geld in 2026 vrijgesteld tot 672 euro per persoon en 1.344 euro met fiscale partner; wat daarboven ligt, telt mee in box 3. Verzekeraars koppelen hogere dekking aan een gecertificeerde kluis: bij norm EN 14450 S1 geldt een dekkingsadvies van 2.500 euro, bij S2 5.000 euro.

Vier praktische regels

Controleer eerst in je polisvoorwaarden welk bedrag aan cash je verzekeraar werkelijk uitkeert. Kies een plek die droog en bereikbaar blijft. Vertel er één vertrouwenspersoon over, want vergeten verstopplekken zijn een reëel risico. En verplaats je geld niet elk half jaar: dat vergroot vooral de kans dat je het zelf kwijtraakt.

Meer weten?