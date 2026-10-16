ASML en ASMI herstellen op Damrak na verkoopgolf in chipsector

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde vrijdag op na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral de chipbedrijven werden weer opgepikt door geruststellende opmerkingen van topman Jensen Huang van Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. Hij wees de zorgen over mogelijke financieringsproblemen bij datacenterbedrijf CoreWeave van de hand. De zorgen over de hoge schuldenlast van CoreWeave, een belangrijke klant van Nvidia, veroorzaakten eerder deze week een wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1137,08 punten. De AEX maakte daarmee het verlies van een dag eerder weer goed. De chipbedrijven ASML en ASMI wonnen 1,8 procent en 1,2 procent. Branchegenoot Besi bleef achter met een min van 0,4 procent.