Zóveel cash mag je in 2026 opnemen bij je bank

In 2026 kun je als Nederlandse particuliere consument officieel nog steeds grote bedragen aan contant geld uit de muur halen, maar de ruimte verschilt flink per bank en botst steeds meer met de nieuwe anti-witwasregels rond cashbetalingen.

Feiten: hoeveel mag je opnemen?

Er bestaat in Nederland géén wettelijk maximumbedrag dat je per dag mag pinnen; de grens wordt bepaald door je bank, je saldo en je ingestelde limiet.

Wie “cash‑koning” wil spelen, is in 2026 het beste af bij ABN AMRO: daar kun je – als je limiet en saldo het toelaten – tot maximaal 10.000 euro per dag uit een geldautomaat halen, meestal in stappen van maximaal 2.000 euro per transactie.

Bij ING ligt de standaard opnamelimiet op 500 euro per dag, maar die is via de app tijdelijk te verhogen tot maximaal 5.000 euro per dag.[ing]

Rabobank hanteert een standaardlimiet van 1.250 euro per week, maar klanten kunnen per dag tot 5.000 euro opnemen door de paslimiet steeds opnieuw in te stellen, zolang de automaat voldoende biljetten heeft.

Bij andere banken, zoals SNS (Volksbank), ligt de standaard rond 1.000 euro per dag, met een tijdelijke verhoging naar maximaal 5.000 euro per dag.

Overzicht per grote bank (indicatief, particulier, 2026)

Bank Standaard limiet contant Maximale daglimiet contant Bron ABN AMRO enkele honderden tot ca. 2.000 euro per transactie 10.000 euro per dag [abnamro] ING 500 euro per dag 5.000 euro per dag [ing] Rabobank 1.250 euro per week 5.000 euro per dag (door limiet dagelijks te wijzigen) [gathering.tweakers] SNS / Volksbank 1.000 euro per dag 5.000 euro per dag (tijdelijk) [snsbank]

Nieuwe rem: betalen met veel cash

Vanaf 1 januari 2026 geldt een algemeen verbod op contante betalingen van 3.000 euro of meer voor handelaren in goederen, zoals autodealers, juweliers en elektronicazaken.Bedrijven moeten bedragen vanaf 3.000 euro dan digitaal laten verlopen; cash mag alleen nog tot en met 2.999,99 euro, het kunstmatig opsplitsen van betalingen om onder de grens te blijven is expliciet verboden.