AMSTERDAM (ANP) - In Nederland worden steeds minder valse eurobiljetten aangetroffen, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Vorig jaar werden ruim een kwart minder valse biljetten onderschept dan een jaar eerder. Het vaakst werden nepbiljetten van 50 euro aangetroffen.

In totaal werden in Nederland 17.900 valse biljetten uit circulatie gehaald. Dat is een daling van 26 procent ten opzichte van 2024. In dat jaar was er sprake van een piek, door een klein aantal oplichtingszaken met grote partijen valse biljetten van lage kwaliteit. Ook als naar een langere periode van tien jaar wordt gekeken, is er sprake van een dalende trend.

DNB denkt dat die daling kan komen omdat er minder gebruik wordt gemaakt van contant geld. Ook controleren winkeliers de biljetten scherper op echtheid, wat een afschrikwekkende werking heeft. Daarnaast is er vanuit politie en justitie aandacht voor het bestrijden van deze vorm van criminaliteit.