Onverwacht goede economische cijfers uit de VS

Het aantal banen in de VS is (volgens de regering) in mei met 2,5 miljoen gegroeid. Dat is zeer veel beter dan werd verwacht. Het kan op duiden dat economisch herstel na de zware klappen van maart en april sneller verloopt dan voor mogelijk werd gehouden.

De beurzen in de VS en in Europa veerden op. In Europa was al enig vertrouwen door de enorme bedragen die overheden in de economie steken . Zo besloot de regering Merkel gisteren tot een injectie van 130 miljard, vooral gericht op groene groei