Rabobank: economie krijgt ongekend harde klap

De Nederlandse economie zal vanaf de tweede helft van dit jaar naar verwachting beperkt herstel tonen van de coronacrisis. Daarbij staat het herstel onder druk door de verslechtering op de arbeidsmarkt en zwakkere vooruitzichten voor de Nederlandse export. Dat verwachten economen van Rabobank die benadrukken dat er wel veel onzekerheden zijn rond die ramingen vanwege nieuwe medische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Voor heel dit jaar wordt op een diepe recessie in Nederland met bijna 6 procent gerekend, ondanks de grote steunpakketten voor de economie. De werkloosheid stijgt van 3 procent begin dit jaar tot bijna 7 procent tegen het jaareinde, aldus Rabobank. "Veel sectoren zijn hard geraakt, maar de bodem lijkt bereikt. We verwachten herstel voor de meeste sectoren, zij het nog beperkt. Behalve de impact van de lagere vraag zal de verplichte 1,5 meter afstand in veel sectoren de economische activiteit nog lang beperken", aldus Rabobank-econoom Ester Barendregt.

Rabobank zegt dat de verwachtingen voor Nederland nog relatief mild zijn in vergelijking met andere landen in de eurozone. "Dit komt door een minder strenge lockdown en een goede uitgangspositie. Anderzijds is het te verwachten herstel vanaf de tweede helft van dit jaar gematigder dan in buurlanden. Deels is dat een logisch gevolg van de minder diepe val aan het begin van de coronacrisis. Maar het komt ook doordat Nederland juist relatief kwetsbaar is voor vraaguitval uit het buitenland", stelt Barendregt.

Voor de wereldeconomie voorspelt de bank voor dit jaar een krimp met 4,1 procent, waarna in 2021 weer een groei van 4,3 procent te zien zou moeten zijn. De coronacrisis zou daarmee de diepste economische neergang zijn sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. In Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk vreest de bank een krimp van de economie met meer dan 10 procent door de lengte en strengheid van de lockdown in deze landen.