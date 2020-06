Unilever wordt op papier Brits bedrijf

Het levens- en wasmiddelenconcern Unilever geeft zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op en wordt op papier volledig Brits. Die stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

Twee jaar geleden koos Unilever er juist voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen. Britse aandeelhouders kwamen daar echter tegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert. In de aanloop naar het vorige besluit hadden Nederland en het Verenigd Koninkrijk uitgebreid gelobbyd om Unilever te bewegen voor hun land te kiezen.