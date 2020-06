Gemeenten in het rood: “Waren we een bedrijf dan zou je ons haast failliet noemen”

Ook gemeenten hebben het zwaar in de coronacrisis. Ze hebben tientallen miljoenen moeten bijlenen voor uitkeringen, salarissen en subsidies. Dat concludeert het AD na eigen onderzoek.

De gemeente Haarlemmermeer leende bijvoorbeeld 24 miljoen euro, Breda 15 miljoen, Terschelling 2 miljoen en Middelburg 11 miljoen. De gemeenten sloten die leningen af bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). “We hebben geld aan moeten trekken omdat we zelf in liquiditeitsproblemen kwamen”, zegt de Middelburgse wethouder Johan Aalberts tegen de krant. “Wij hebben ook gewoon kosten, wij moeten de salarissen betalen.” De gemeenten wachten op financiële compensatie van het Rijk, maar daarover is nog onzekerheid.

Een derde van de gemeenten stond er voor de crisis al slecht voor. Nu parkeergelden en toeristenbelasting wegvallen, ondernemers uitstel van betaling krijgen en meer mensen een uitkering aanvragen, wordt hun financiële situatie nog beroerder. “We stonden er financieel niet goed voor”, zegt wethouder Johan Aalberts. “1,8 miljoen is normaliter wel op te vangen, maar als je reserves al niet groot zijn, dan wordt het wel heel penibel. Wij kunnen als gemeente niet failliet gaan. Maar als wij een bedrijf met deze cijfers waren geweest, had je haast wel moeten concluderen dat je failliet bent. Maar het heeft niets met corona te maken. Die klap komt nog eens bovenop de enorme problemen die wij, net als een derde van alle Nederlandse gemeenten, hebben door het sociaal domein.”