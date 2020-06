Waarom kan de ene webwinkel wel binnen een dag bezorgen en de andere niet?

Wie de afgelopen maanden weleens een pakketje heeft besteld, heeft het ongetwijfeld gemerkt: het ene pakje valt ondanks de coronadrukte wel binnen een dag op de mat, terwijl het andere weken op zich laat wachten. Waar ligt dat aan?

De drukte bij PostNL is sinds de coronacrisis vergelijkbaar met kerst en sinterklaas. “We hebben onze capaciteit in de afgelopen weken met ruim 40% opgeschaald”, zegt woordvoerder Dagna Hoogkamer tegen Business Insider.

Dat sommige webshops veel later bezorgen dan andere komt vermoedelijk door de stormachtige groei die ze hebben doorgemaakt. “Zo zagen we bij webwinkels groeipercentages die uiteenliepen van 30 procent tot 800 procent,” aldus Hoogkamer.

PostNL probeert de 40 procent extra capaciteit zo eerlijk mogelijk over de webshops te verdelen, waardoor plots sterk gegroeide winkels alsnog langer met pakketjes blijven zitten. Vermoedelijk worden daarom producten van bekende webshops als Bol.com sneller bezorgd dan de spullen van kleinere winkeltjes.

“Onze keten heeft enige flexibiliteit waardoor we in staat zijn op te schalen, maar dat kan niet onbeperkt,” legt Hoogkamer uit. “Met Sinterklaas en Kerst schalen we bijvoorbeeld ook op, maar daar bereiden we ons acht maanden lang op voor. Nu was die voorbereidingstijd er niet en hebben we ook nog te maken met aanpassingen in onze processen om aan de RIVM-maatregelen te voldoen.”