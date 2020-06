Staat loopt vele miljoenen mis door stap Unilever

De Nederlandse staat loopt naar schatting vele miljoenen euro's mis door het besluit van Unilever om afscheid te nemen van de Brits-Nederlandse structuur en op papier louter een Brits bedrijf te worden. Dat komt omdat de 'Nederlandse aandelen' verdwijnen, en daarmee de dividendbelasting daarop.

Unilever heeft momenteel nog Nederlandse aandelen (nv) en Britse aandelen (plc). Beleggers in het bedrijf krijgen, zo bleek donderdag, voor elk nv-aandeel dat ze hebben een plc-aandeel terug. Daarop wordt dus geen Nederlandse dividendbelasting geheven.

Het nettobedrag dat de Nederlandse regering ontvangt van de nv-dividendbelasting schat Unilever in op ongeveer 200 miljoen euro per jaar, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. "Het precieze bedrag zou je bij de overheid moeten halen", aldus een woordvoerster. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes wil geen bedrag noemen dat de staatskas misloopt. "Het feit dat in formele zin het hoofdkantoor hier straks niet meer gevestigd is, betekent inderdaad dat eventuele dividendbelasting hier niet in de staatskas zal belanden", zegt hij wel.

Geen verrassing

Het structuurvoorstel van Unilever komt niet als een verrassing. Het was- en voedingsmiddelenconcern denkt al sinds de overnamepoging van Kraft Heinz in 2017 hardop na over het loslaten van de duale structuur. In maart 2018 kondigde Unilever aan te kiezen voor een enkelvoudige structuur met een Nederlandse nv aan het hoofd. Toen duidelijk werd dat een significant deel van de aandeelhouders dit niet steunde, heeft Unilever in oktober 2018 dit voorstel ingetrokken.

Op de achtergrond speelde het groeiende verzet in de Tweede Kamer tegen de afschaffing van de dividendbelasting, die uiteindelijk niet doorging. Door die heffing te schrappen, hoopte premier Mark Rutte Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsland voor grote bedrijven.