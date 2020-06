Bol gaat iets doen aan al die nutteloze verpakking

Als je een pakje van Bol thuiskrijgt zit er vaak een dood om een dood en daaromheen nog ander verpakkingsmateriaal. Ergerlijk en slecht. Het bedrijf gaat er iets aan doen.

Bol.com wil klimaatvriendelijker te werk gaan en besliste dus om niet meer alle pakketjes te verpakken. ‘Sinds 2019 doen we dat al niet meer met friteuses, ventilators, strijkijzers, printers, koffiezetapparaten en luiers’, zegt Jori Ebskamp van Bol.com in een persbericht. ‘De verpakking is stevig genoeg om te vervoeren. We plakken er gewoon een verzendlabel op.’

Nu wil de webwinkel dat uitbreiden naar bijna alle pakketjes. Alleen wat strikt noodzakelijk moet ingepakt worden, krijgt nog een verpakking. Dat gaat dan over breekbare dingen of producten die niet door iedereen mogen gezien worden, zoals cadeaus of erotische artikelen.

Bol.com heeft zichzelf de ambitie gesteld om tegen 2025 geen CO2 meer uit te stoten. Hoeveel het bedrijf nu uitstoot is niet te vinden, maar 20 procent van zijn totale CO2-uitstoot is afkomstig van verpakkingen.