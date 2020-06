Officieel advies RIVM: Volle vliegtuigen zijn veilig genoeg

Vliegen is veilig, concludeert het RIVM na eigen onderzoek. De vliegtuigen mogen dus met honderden passagiers vertrekken zonder dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Wel wordt een mondkapje aangeraden.

Dat melden ingewijden aan RTL Nieuws. De Tweede Kamer had om aanvullend onderzoek gevraagd naar de veiligheid van vliegen in coronatijd. Er zitten immers zomaar 300 mensen op elkaar gepropt in een kleine ruimte.

Het RIVM schrijft nu dat de risico’s voor passagiers beperkt zijn. Indien mogelijk moet anderhalve meter afstand worden bewaard. Aangezien dat niet kan moeten ‘contacten tussen passagiers en bemanning beperkt worden en kan, conform het gekozen beleid in OV, het dragen van een niet medische mond-neuskapje overwogen worden’, klinkt het.

Daarmee is het RIVM nog soepeler dan luchtvaartmaatschappijen zelf, die wel een mondkapje verplicht stellen. Internationale richtlijnen schrijven zelfs voor om een mondkapje te dragen zodra je een luchthaven binnen stapt.

Het risico op besmetting wordt verder verkleind door van tevoren een gezondheidscheck uit te voeren. Ook de specifieke ventilatie in een vliegtuig vermindert de besmettingskans, aldus het RIVM. Daarnaast helpt goed bron- en contactonderzoek. Tenslotte wordt nog gemeld dat het weinig zin heeft om af te wijken van het beleid in andere landen.