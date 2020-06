Econoom: ‘De coronacrisis is niet meer dan een incident’

‘Voor corona toesloeg, stond de economie er beter voor dan ooit. De arbeidsmarkt was bijzonder krap. Het is evident dat de economie een klap krijgt. Maar deze crisis had op een veel slechter moment kunnen komen. Stel je voor dat dit tien jaar geleden was gebeurd, vlak na de financiële crisis. Had het kabinet dan geld gehad voor steunmaatregelen?’

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek is niet erg onder de indruk van de corona-crisis, legt hij in het FD uit. “In mijn ogen is de coronacrisis net als de financiële crisis in 2008 niet meer dan een incident. Het is niet zomaar voorbij, maar het is ook geen breuk met een jarenlange trend. Corona is hooguit een pas op de plaats. Ik denk dat de uitvinding van de smartphone een veel grotere impact op de samenleving heeft dan het coronavirus.”

Corona gaat – hoe dan ook – voorbij. En dan gaan we snel weer verder waar we waren gebleven, denk Van Mulligen. Inclusief vliegen.

En dan moeten we volgens hem inzetten op economische groei. Juist vanwege het klimaat.

‘Het is een belangrijke misvatting als je zegt: het is wel goed zo met die economische groei. Dan misken je wat die groei ons heeft opgeleverd. Het is ook niet zo dat groei per definitie tot een slechtere leefomgeving leidt. Op allerlei terreinen gaat het met het milieu de goede kant op. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering is niet gratis. Er is innovatie nodig — lees: economische groei — om de effecten ervan aan te pakken. Zeggen: we stoppen met groeien want we zijn nu wel rijk genoeg in Nederland, vind ik dubieus. Zeg je dat ook tegen minder rijke landen die bezig zijn met een inhaalslag? Of gaan we een deel van onze welvaart inleveren zodat andere landen kunnen groeien? Ik denk niet dat de handen daarvoor op elkaar gaan. Als je tegen economische groei bent, dan wil je eigenlijk dat hele proces van nadenken over slimmere oplossingen stilzetten, en probeer je menselijke inventiviteit te verbieden.’