Blokker wil de HEMA overnemen

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, wil winkelketen Hema overnemen. Het bedrijf wil met de schuldeisers een verlaging van de enorme schulden bereiken en dan ook zelf geld steken in de HEMA. Dat schrijft De Telegraaf. Het concern wil zo snel mogelijk tot een akkoord komen met de schuldeisers.

,,We hebben afgelopen donderdag een bod uitgebracht bij de schuldeisers. We willen tot een akkoord komen om de schuldenberg te verminderen. Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van Hema weer een gezond bedrijf te maken”, zegt Blokker-topman Michiel Witteveen.

Blokker heeft naar eigen zeggen geen contact gehad met de huidige eigenaar, Marcel Boekhoorn, over het bod.