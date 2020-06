HEMA staat alweer te koop

Winkelketen HEMA is nog maar net verwisseld van eigenaar, maar het bedrijf staat nu alweer in de etalage. De schuldeisers die HEMA deze week in handen kregen zijn al weer op zoek naar de volgende eigenaar, meldt NRC. Want ze hebben HEMA niet verworven om het bedrijf te runnen, maar om er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Mocht iemand een aantrekkelijk bod neerleggen, dan wordt de keten nog deze zomer doorverkocht, vertellen ingewijden aan NRC.

De nieuwe eigenaren van HEMA zijn onder meer de Amerikaanse private-equityfirma Carlyle, de Zwitserse bank Credit Suisse en vermogensbeheerder Invesco. Ook het Britse hedgefonds Sona, dat recent flink verdiende aan het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook, behoort tot de initiatiefnemers.