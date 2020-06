10 miljoen banen: Corona zorgt voor een kaalslag in de Europese toerismesector

De ergst getroffen sector van de Europese economie is die van het toerisme, een sector die de afgelopen jaren almaar groeide en belangrijker werd. Volgens het FD gaan in Europa tussen de 9 en 19 miljoen banen verloren en daalt de omzet met het hallucinante bedrag van 1000 miljard.

Nederland komt er genadig van af, maar ontsnapt aan het ergste. Ook ‘Wij houden er rekening mee dat het aantal toeristen in Nederland dit jaar met 50% zal dalen’, zegt analist Jos Klerx van Rabobank tegen het FD.

‘Het herstel zal lang duren’, verwacht Klerx, sectorspecialist horeca en recreatie bij Rabobank. ‘Bij Sars zag je na zeven maanden duidelijk herstel. We gaan ervan uit dat we dit nu pas in 2023 zien.’