Hoe serieus moet je al die economische voorspellingen nemen?

Sinds de coronacrisis buitelen de economische cijfers over elkaar heen. Van Wereldbank tot Rabobank en van IMF tot CPB, allemaal komen ze met ramingen over de aanstaande recessie, de een nog dramatischer dan de ander. Maar komen we echt in een depressie terecht, waar die van de jaren dertig bij verbleekt? Het eerlijke antwoord is: we weten het nog niet, maar erg wordt het wel.

Het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voor Nederland de belangrijkste toekomstvoorspellers als het gaat om de economie. Ze baseren zich op cijfers over investeringen, export en consumptie. Momenteel gaan de meeste voorspellingen uit van een krimp van 6 tot 8 procent voor 2020.

Korreltje zout

De cijfers moeten echter met een korreltje zout worden genomen, zegt Daniel Mugge, hoogleraar en politiek econoom aan de Universiteit van Amsterdam tegen de NOS. “We zitten in een ongekende crisis veroorzaakt door een pandemie, bestaande economische modellen voldoen niet. Bovendien komen cijfers van planbureaus altijd met een bijsluiter, die nu soms verdwijnen bij media. Dan blijkt dat er een krimp wordt verwacht van 4 tot 6 procent, maar belandt maar één getal in de kop van een artikel.”

Het CPB vindt ook dat voorzichtigheid is geboden. “De onzekerheid is groot, dat zeggen wij ook in onze ramingen”, zegt Wim Suyker. “Aan de andere kant zeg ik altijd: the show must go on. Er moeten ook gewoon weer cijfers komen voor de begroting op Prinsjesdag.”

Tips

“Voor Nederland is de wereldhandel een belangrijke indicator”, stelt Philip Hans Franses, hoogleraar econometrie aan de Erasmus School of Economics. “Wij zijn daarvan erg afhankelijk, ook omdat veel via Rotterdam hier binnenkomt. Het is dus een belangrijke voorspellende factor.”

De concurrerende voorspellingen zijn volgens Franses een voordeel. “Hoe meer hoe beter. Neem er als lezer het gemiddelde van, dan heb je het beste van alle werelden. Maar voor de Nederlandse overheid geldt dat de ramingen van het CPB het belangrijkst zijn.”

Om ramingen goed te kunnen lezen, heeft Suyker van het CPB ook nog tips. “Pak altijd de meest recente cijfers, die zijn het meest betrouwbaar. En vermijd voorspellingen die heel stellig zijn; elke ramer weet dat er veel onzekerheid gepaard gaat met voorspellingen. En met deze crisis is die onzekerheid misschien nog wel een stukje groter.”