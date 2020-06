Twee medewerkers bij Tesla ontslagen, omdat ze thuisbleven vanwege corona

Twee medewerkers van Tesla zijn ontslagen, omdat ze ten tijde van de lockdown in Californië thuisbleven om te voorkomen dat ze besmet zouden raken met het coronavirus. Dat, terwijl Elon Musk in een mail aan alle werknemers schreef dat dit was toegestaan.

“Ik wil graag duidelijk maken dat je je niet verplicht hoeft te voelen naar kantoor te komen als je je ongemakkelijk voelt of ook maar de lichtste klachten hebt”, schreef Musk op het hoogtepunt van de uitbraak in maart.

Toch viel er in juni plots een ontslagbrief op de mat bij twee medewerkers die daadwerkelijk thuis waren gebleven. De reden? Ze waren niet op hun werk verschenen. Carlos Gabriel en Jessica Naro waren volgens de HR-afdeling van Tesla onbereikbaar toen ze niet op hun werk waren.

Mogelijk speelt ook mee dat de twee medewerkers in mei kritiek uitten op de arbeidsomstandigheden in de fabriek.

Musks standpunt over de coronamaatregelen veranderde als een blad aan een boom. Stond de oprichter van Tesla en SpaceX in het begin nog welwillend tegenover de lockdown, later noemde hij de maatregelen fascistisch en gooide hij tegen de regels in de fabriek weer open. Meerdere medewerkers bleken besmet te zijn met het coronavirus.