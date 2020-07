Grootste recessie sinds 1980: “Wereldhandel krimpt met 15 procent”

Nu we langzaam de scherven opruimen van de coronacrisis wordt de economische schade zichtbaar. Het ziet er niet best uit. Experts verwachten de grootste recessie sinds 1980.

Kredietverzekeraar Atradius voorspelt een krimp van de wereldhandel van 15 procent. Hoe snel het herstel volgt, hangt af van het opheffen van de coronamaatregelen en het uitblijven van een tweede golf. “Wat deze recessie zo ernstig maakt, is dat vrijwel elk land in 2020 negatieve groei zal doormaken”, zegt de verzekeraar.

Vooral de ontwikkelde economieën krimpen. Het Verenigd Koninkrijk kan rekenen op een afname van 10,8 procent van het bbp, maar de eurozone doet het met -8 procent niet veel beter. De Verenigde Staten en Japan zouden blijven steken op ongeveer 6 procent krimp.

“De groei in de opkomende markten zal ook sterk dalen en de snelle toename van de verspreiding van het coronavirus in een aantal van deze markten betekent dat prognoses in de komende maanden kunnen verslechteren. China is misschien de enige grote economie die in staat is een recessie te voorkomen, maar heeft slechts een bescheiden groei in het vooruitzicht”, besluit de kredietverzekeraar.