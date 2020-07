Tesla overvleugelt Toyota als duurste autofabrikant

De beurswaarde van Tesla is sinds vandaag hoger dan van welk andere autofabrikant. Tesla is pas 10 jaar oud, maar de nieuwkomer stijgt ook nu in waarde, terwijl de traditionele autobedrijven leiden onder vraaguitval door de pandemie.

De aandelen van de elektrische autofabrikant zijn het afgelopen jaar vervijfvoudigd, van $ 230 12 maanden geleden tot $ 1100 vandaag, wat de marktkapitalisatie van het bedrijf op $ 205 miljard bracht, constateert de Financial Times. Toyota, de op één na grootste autofabrikant, gemeten naar productie met een jaarlijkse productie van meer dan 10 miljoen voertuigen, was woensdag ongeveer $ 200 miljard waard, omdat de in Japan genoteerde aandelen met 1,5 procent waren gedaald tot 6656 yen.

Tesla heeft wel meer schulden dan Toyota