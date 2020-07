Goldman Sachs ziet sterkere krimp economie VS

De economie van de Verenigde Staten zal dit jaar sterker krimpen dan eerder gedacht, door het fors oplaaiende aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS en het herinvoeren van beperkende maatregelen door sommige Amerikaanse staten om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat liet zakenbank Goldman Sachs weten. De economen van Goldman Sachs denken nu dat de grootste economie van de wereld dit jaar met 4,6 procent zal krimpen, terwijl eerder op een neergang met 4,2 procent werd gerekend. Volgens de Amerikaanse zakenbank zal de opleving in het derde kwartaal van dit jaar minder sterk uitvallen dan eerder geraamd. Voor 2021 gaat Goldman Sachs nog altijd uit van een groei van de Amerikaanse economie met 5,8 procent.