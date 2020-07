Investeringsmaatschappij uit VS meldt zich voor HEMA

Een nieuwe partij heeft zich gemeld als mogelijke overnamekandidaat voor HEMA. Het gaat om de Amerikaanse investeringsmaatschappij Flacks Group uit Miami, die naar eigen zeggen 300 miljoen euro aan eigen vermogen heeft om te investeren.

"We kijken naar middelgrote bedrijven in de retail in de Benelux met een omzet van tussen de 250 miljoen en 2 miljard euro. We zijn dus erg geïnteresseerd in Hema", zegt Russell Goldman, verantwoordelijk voor de overnames door Flacks Group, in De Telegraaf. "We zijn van plan om de komende twaalf tot achttien maanden een bod te doen op een retailbedrijf."

De Flacks Group heeft ook interesse in andere Nederlandse bedrijven als de kans zich voordoet. "Bedrijven als Blokker, Intertoys, Big Bazaar en Beter Bed zijn serieuze opties", aldus Goldman.

Vorige maand werd bekend dat een groep schuldeisers het faillissement van de moederonderneming van winkelketen HEMA heeft aangevraagd vanwege een juridische strijd. HEMA kwam in handen van schuldeisers in ruil voor het verlagen van hun schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen.

HEMA-topman Tjeerd Jegen zei vorige week met verschillende partijen zorgvuldig in gesprek te zijn over de overname, maar kon geen namen noemen. De Telegraaf meldde eerder dat investeringsmaatschappij Parcom en supermarktbedrijf Ahold Delhaize zich gemeld hebben als overnamekandidaten.