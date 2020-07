Een derde horecabedrijven denkt hooguit 5 maanden te overleven

Het vertrouwen bij ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf tijdens de coronacrisis is opnieuw toegenomen, maar blijft in de horeca op een laag niveau. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin juni onder bedrijven werd gehouden.

In de horeca verwacht een derde van de bedrijven maximaal 5 maanden te overleven in de huidige omstandigheden. Een kwart van de bedrijven denkt het nog zeker een jaar vol te houden. Dat is wel 4 procentpunten meer dan in mei. 30 procent geeft aan de overlevingskansen niet te kunnen inschatten.

Het toegenomen vertrouwen is in juni vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening en met name de reisbranche. Vergeleken met mei steeg het aantal zakelijke dienstverleners dat verwacht minstens nog een jaar te kunnen overleven met 16 punten naar 57 procent.

Het vertrouwen is het grootst in de onroerendgoedsector. Daar verwacht 75 procent van de bedrijven nog zeker een jaar te blijven bestaan. In de detailhandel is dat 69 procent, 4 procentpunten meer dan in mei. En bij bedrijven in de sport, cultuur en recreatie is dat 38 procent, een stijging van 14 punten.