Trend: weg van de stad naar een mooi huis in de provincie

Het virus, en zeker de lockdown, hebben veel mensen laten merken dat in de stad wonen nadelen heeft. Volgens het FD verruilen veel mensen de stad nu voor een huis in de provincie.

Makelaars in lommerrijke gebieden stellen een groeiende interesse vanuit de Randstad vast. Kees Beltman, makelaar in het Eerbeek (Gelderland), bevestigt aan het FD dat er veel interesse is van mensen uit de Randstad. ‘Sinds corona zien we een toename van kijkers, vooral in het wat duurdere segment. Gezinnen verkopen hun rijtjeshuis in Utrecht of Amsterdam en kopen hier een vrijstaand huis. Ze willen allemaal rust en ruimte’, zegt Beltman.

Ook in Zutphen zien makelaars al een tijdje meer kopers uit de Randstad verschijnen. ‘Voorheen was dit door het woon-werkverkeer eigenlijk niet mogelijk. Maar mensen werken steeds meer thuis, ook vóór corona al en dan is Zutphen ineens een optie’, zegt makelaar Hans Nijland in Zutphen.

Jerry Wijnen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam: ‘Amsterdam was altijd zo gewild dat mensen genoegen namen met steeds minder vierkante meters. Liever dat dan de stad uit. Maar nu ze door corona verplicht thuis moeten werken en het thuiswerken misschien wel meer bij het leven gaat horen, blijkt het niet ideaal om met het hele gezin aan de keukentafel te moeten werken’, zegt Wijnen.