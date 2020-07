Dag extra thuiswerken levert miljarden op

Door de coronacrisis komen veel mensen er achter dat thuiswerken eigenlijk best wel heel erg prettig is. Vooral werknemers zien de voordelen in. Werkgevers kunnen worden overtuigd met een kostenplaatje: één extra dagje thuiswerken levert ze meer dan anderhalf miljard euro op.

Ga maar na: het bespaart kantoorruimte, elektriciteit en reiskosten. Uit onderzoek van accountantskantoor PwC blijkt zelfs dat als de 4,5 miljoen Nederlanders die thuis kunnen werken dat wekelijks één dag extra zouden doen er een kostenbesparing optreedt van 3,9 miljard euro. Daarvan komt 1,6 miljard euro ten goede aan de werkgever. Werknemers levert het 1,1 miljard op.

De samenleving als geheel profiteert ook voor ruim een miljard. Belangrijkste reden is de forse afname van het aantal files. Daardoor zijn er minder ongelukken en hoeft er minder te worden geïnvesteerd in infrastructuur. En wat dacht je van de afname in CO2-uitstoot? Die daalt met 606 kiloton per jaar.

Nadelen zijn er ook: zo zijn de verschillen per bedrijf groot. Moet je veel samenwerken dan is het onduidelijk of thuiswerken wel zo goed is voor de productiviteit, al zijn er onderzoeken die stellen dat dat juist meevalt. Ook heeft niet ieder bedrijf evenveel mogelijkheden voor thuiswerken.