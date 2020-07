Na corona: Onze reep chocolade wordt weer meer door kinderhandjes gemaakt

Het ging de goede kant op: duurzame, niet door kinderhanden gemaakte chocolade werd steeds normaler, maar sinds corona loopt het aantal kinderen dat in de cacaoproductie werkt weer op.

Nog altijd waren in West-Afrika zeker een miljoen kinderen werkzaam in de cacao-industrie, maar in de periode half maart tot half mei is dat aantal in Ivoorkust, het grootste cacaoland ter wereld, met ruim 20 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de sector zelf.

Tijdens de lockdown konden kinderen niet naar school en hun ouders konden niet rondreizen tussen verschillende productielocaties, zoals gebruikelijk is, verklaart het International Cocoa Initiative (ICI). Het zou reden zijn waarom kinderen vaker aan de slag moesten.

Daarmee komt het doel van 100 procent duurzame chocolade in 2025, dat de sector zichzelf heeft gesteld, in het gedrang. Volgens het CBS is op dit moment 66 procent van alle chocolade in Nederland duurzaam, maar er is een wirwar aan keurmerken en niet elk labeltje is even streng.

Antonie Fontain van Voice Netwerk, dat zich met chocoladeproducenten inzet voor duurzame chocolade, zegt dat op dit moment in de supermarkt geen enkele reep helemaal duurzaam is. “Tony’s Chocolonely scoort goed op armoedebestrijding en traceerbaarheid. Bij Nestlé zijn ze juist goed bezig met bestrijding van kinderarbeid en bij Ferrero bij het tegengaan van ontbossing. Maar ze laten allemaal op andere vlakken steken vallen”, zegt Fontain tegen RTL Nieuws.

Het probleem is dat wetgeving ontbreekt. “De reden waarom de decennia oude problemen niet worden opgelost is omdat het niet hoeft. Je mag meedoen aan alle initiatieven maar het moet niet. Alleen wetgeving kan ervoor zorgen dat het echt verandert”, klinkt het.