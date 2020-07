We betalen bijna niets meer met cash

Winkeliers willen vanwege corona zoveel mogelijk pinbetalingen en zo weinig mogelijk cash. Consumenten hebben hier massaal gehoor aangegeven, zo blijkt nu ook uit de tussentijdse resultaten van het gezamenlijke onderzoek van Betaalvereniging Nederland en DNB naar toonbankbetalingen.

Het aandeel contactloze betalingen is sinds de lockdown op 16 maart fors gestegen. Dit is deels ten koste gegaan van de traditionele manier van pinnen met de pinpas, waarbij de pas in de betaalterminal wordt gestoken, maar grotendeels ten koste van contant. Daar waar het aandeel contant op het totale aantal betalingen aan de kassa in de eerste maanden van dit jaar nog rond de 30% van alle betalingen lag, zakte dit tot minder dan de helft daarvan in april. Ook de waarde van de contante betalingen is tijdens de coronacrisis gehalveerd.