Nederland staat hoog op ranglijst belastingparadijzen voor bedrijven

Multinationals sluizen miljarden weg naar belastingparadijzen. Vooral Ierland en Zwitserland zijn favoriet om de winst heen te brengen, maar Nederland hoort ook zeker in dit illustere rijtje thuis.

Techgiganten als Apple, Google en Facebook gebruiken allemaal Ierland om onder de winstbelasting uit te komen. In totaal ging er in 2017 ruim 126 miljard dollar winst naar het kleine staatje. Het leverde de schatkist meer dan 6 miljard dollar op. Dat blijkt uit data van de website missingprofits.world – een gezamenlijk project van onderzoekers van de University of California en de University of Copenhagen.

De wetenschappers schatten dat bijna 40 procent van alle winst van multinationals jaarlijks naar een belastingparadijs gaat. Daardoor lopen landen die wel eerlijke belastingen heffen veel inkomsten mis. Duitsland was in 2017 op dat vlak de grootste verliezer: 26 procent van de belastingen van Duitse bedrijven werd buiten de grenzen geheven.

In Nederland bijvoorbeeld, want ons land staat op de vierde plek van belastingparadijzen, die de meeste buitenlandse winsten aantrekken.