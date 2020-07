Singapore in ongekende recessie: krimp van ruim 40 procent

De economische groeicijfers zijn over de hele wereld beroerd, maar in Singapore is het wel heel erg. Het Aziatische stadstaatje noteert voor het tweede kwartaal een krimp van 41,2 procent vergeleken met het kwartaal ervoor.

In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder kromp de economie met twaalf procent. Dat meldt het Singaporese ministerie voor Handel en Industrie. De lockdown als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is de belangrijkste oorzaak. In Singapore spreken ze van een Circuit Breaker: van 7 april tot 2 juni was alles dicht.

Ook de meeste bedrijven waren dus gesloten. Bovendien nam de vraag naar producten en diensten uit Singapore sterk af doordat de rest van de wereld eveneens kampte met lockdowns. De bouwsector is het hardst getroffen met een ongekende omzetdaling van 95 procent. De dienstensector leverde 38 procent in.

Singapore is volgens persbureau Bloomberg harder geraakt dan andere Aziatische landen. Zo kromp de Japanse economie in het tweede kwartaal met ‘maar’ 20 procent en zou China zelfs alweer positieve groeicijfers noteren.