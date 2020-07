Apple en de belasting: zoveel verdwijnt er naar het buitenland

Apple profiteert al jaren van gunstige belastingtarieven in het buitenland. De mate waarin het Amerikaanse bedrijf de winst naar landen sluist met voordeliger fiscaal beleid is echter in twee jaar tijd gigantisch opgelopen.

De Europese rechtbank sprak gisteren haar vonnis uit ten voordele van Apple en Ierland. Zij zijn in beroep gegaan tegen een aanklacht van de Europese Commissie in 2016 over vermeende staatssteun. In augustus van dat jaar beval de commissie Ierland om meer dan 13 miljard euro te innen van Apple plus meer dan een miljard aan rente. Een uitspraak waar beide partijen op tegen waren.

Gisteren zei de rechtbank dat ‘de Europese Commissie er niet in is geslaagd om aan te tonen dat er een voordeel was’ en dat ‘ze dus ten onrechte hebben geconcludeerd dat Apple een economisch voordeel had en staatssteun kreeg’.

De Californische techgigant betaalt al sinds 1980 een deel van de belasting in Ierland. Net als veel andere Amerikaanse bedrijven met buitenlandse vestigingen worden ze regelmatig beschuldigd van belastingontduiking. Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat dit in de eerste jaren nog wel meeviel, maar dat het de afgelopen jaren flink is opgelopen. In 2018 en 2019 betaalde Apple meer belasting buiten de VS dan in de vijftien jaar daarvoor bij elkaar.