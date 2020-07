‘Woedende Macron zegt dat Rutte op David Cameron lijkt’

De Franse president Emmanuel Macron was zondag aan het diner zo geërgerd over de houding van de 'zuinige landen' dat hij volgens Franse media woedend met zijn vuist op de tafel sloeg en tegen premier Mark Rutte zei dat hij op de Britse ex-premier David Cameron leek. Cameron deed volgens Macron ook altijd moeilijk met zijn harde lijn op Europese topconferenties en door die houding is het met de Britse politicus niet goed afgelopen, aldus Macron. Cameron verloor in 2016 het Britse referendum over EU-lidmaatschap wat tot de brexit heeft geleid en verdween van het politieke toneel. Macron viel ook fel uit tegen Ruttes 'zuinige' bondgenoot en collega uit Oostenrijk, Sebastian Kurz, omdat die voor een telefoontje plotseling even de tafel verliet. Macron maakte ook publiekelijk het verwijt dat de zuinige vier, Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden, "inconsistent en van kwade wil zijn". In zijn woede zou Macron hebben geroepen dat als de vier geen concessies doen, Frankrijk en Duitsland het plan betalen. De 27 lidstaten zijn bijeen voor een nieuwe meerjarenbegroting en voor het opzetten van een Europees herstelfonds voor steun of krediet aan landen die economisch het zwaarst door het coronavirus zijn getroffen. De omvang van het fonds en de voorwaarden voor het verstrekken van geld zijn nog op de vierde dag van de top steeds omstreden.