Sterke daling inkomsten STER

De Ster, de organisatie die voor de publieke omroep reclametijd verkoopt, heeft halverwege het jaar bijna 30 procent minder geld binnengehaald dan in diezelfde periode een jaar geleden. Het gaat om een bedrag van 68 miljoen euro, tegenover 95 miljoen in 2019.

Door Songfestival, EK en Olympische Spelen had het een topjaar moeten worden, maar het omgekeerde gebeurde.

“Kijkers en luisteraars hebben dat gemerkt, want reclameblokken waren korter dan gewoonlijk of helemaal geschrapt”, zegt Ster-directeur Frank Volmer tegen de NOS. “De coronacrisis heeft veel impact gehad. Veel adverteerders hebben hun budgetten gekort of opgeschort.”