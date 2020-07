Tickets duurder door corona? Vliegen was nog nooit zo goedkoop

Normaal gesproken zijn vliegtickets in augustus relatief duur, maar dit jaar niet. De coronacrisis houdt kennelijk nog veel mensen aan de grond, want vliegmaatschappijen doen hun tickets weg tegen dumpprijzen. Een retourtje naar een populaire Europese bestemming is tot wel 76 procent goedkoper.

In opdracht van RTLZ vergeleek Skyscanner een aantal ticketprijzen. Voor een retourtje Ibiza betaal je in augustus maar 85 euro. Een jaar geleden moest je in diezelfde maand gemiddeld nog 206 euro neertellen om heen en weer te vliegen naar het Spaanse eiland. Voor een ticket naar Milaan betaal je zelfs 76 procent minder: een retourtje kost nu 29 euro (!) tegenover 124 euro vorig jaar rond deze tijd. Ook bestemmingen als Londen en Athene zijn meer dan de helft goedkoper.

De wankelende vliegmaatschappijen proberen zo de twijfelende reiziger over de streep te trekken. “Nu Nederlandse reizigers beginnen te acclimatiseren aan de nieuwe norm, blijven we extreem concurrerende vliegtarieven zien”, zegt directeur Stella Penso van Skyscanner tegen RTL Nieuws. Ze vervolgt: “Reisaanbieders willen boekingen stimuleren en zijn vaker flexibel als het gaat om het wijzigen van tickets als reisadviezen van bestemmingen veranderen.”

Maar nu het coronavirus in heel Europa weer om zich heen lijkt te grijpen, zijn er waarschijnlijk niet heel veel mensen die trek hebben in een tripje naar Londen of Milaan.