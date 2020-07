Europese economie aan de beterende hand

De economie van de eurozone veert in het derde kwartaal weer op na de zware klap in het tweede. Enkele indicatoren, die in het verleden goed bleken te voorspellen, laten herstel zien.

De Purchasing Managers Index (PMI) steeg van 48,5 in juni naar 54,8 in juli. Een waarde boven de 50 duidt op een toename van de activiteiten.

Voor de dienstensector in het eurogebied is er een herstel van 48,3 in juni naar 55,1 in juli, voor de industrie van 47,4 naar 51,1. De dienstensector werd in maart en april het hardst getroffen door de coronapandemie en overheidsmaatregelen die verspreiding van het virus moesten beperken.

De index schoot voor veel landen richting de 20. Met name de horeca en de reisbranche en ook kappers werden eerder dit jaar hard getroffen door lockdowns en weten nu hun activiteiten weer enigszins op te voeren.