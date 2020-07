Recordprijs nadert: waarom de belegger voor goud gaat

De goudprijs nadert een recordstand. Het edelmetaal is momenteel razend populair bij beleggers. Dat komt niet alleen door de coronacrisis.

Het intraday-record voor de goudprijs stamt uit 2011 en staat op 1.923,70 dollar per troy ounce, schrijft Business Insider. De koers stond vrijdag op 1.900 dollar. Onzekere tijden doen beleggers teruggrijpen op goud dus het is niet gek dat de prijs sinds de coronacrisis oploopt.

De aandelen op de beurs zijn de afgelopen maanden om onduidelijke redenen hard gestegen. Omdat er een recessie aankomt en er nog steeds veel onzekerheid is, twijfelen beleggers aan de houdbaarheid van het herstel. Goud is een veilige tegenhanger in de portefeuille.

Bovendien valt er door de lage rente met obligaties ook weinig te verdienen. Verder blijven overheden maar miljarden bijdrukken om de economie op gang te houden. Dat zou kunnen leiden tot inflatie. Ook dan is het dure edelmetaal een goede keus. Tenslotte zijn de oplopende spanningen tussen China en de VS nog reden voor sommige beleggers om te kiezen voor goud.