Half mislukt Blendle komt in Franse handen

Blendle, de digitale krantenkiosk van ondernemer Alexander Klöpping, verliest zijn zelfstandigheid. In het begin zag de toekomst voor Blendle en Klöpping er geweldig uit. Het bedrijf had een simpele methode bedacht om lossen journalistieke producties af te rekenen. Er was belangstelling van grote merken al de New York Times.

Maar Blendle brak niet door. Media-experts vonden het model van Blendle heel goed, gebruikers blijkbaar niet.

Klöppings droom om de wereld te veroveren is niet veranderd. ‘Gesprekken met investeerders gingen steeds al heel snel over een acquisitie’, zegt oprichter en CEO Klöpping in een toelichting op de overname. Met Cafeyn en ceo Ari Assuid klikte het. ‘We hadden dezelfde internationale ambitie en dezelfde missie en cultuur. Ari is een broer van wie ik niet wist dat ik hem had.’

Het nieuwe bedrijf gaat Cafeyn heten en komt onder leiding te staan van Assuid. Klöpping neemt plaats in het bestuur van Cafeyn, maar in welke rol is nog onduidelijk. Hij krijgt ook geen belang in het Franse bedrijf, dat grotendeels in handen is van Assuid. De naam Blendle zal waarschijnlijk verdwijnen. Wat Cafeyn betaalt, wordt niet bekendgemaakt.