Economie Europa krimpt met 12 procent

We weten het nu zeker: corona heeft de Europese economie een klap gegeven zoals nog nooit is vertoond. In het tweede kwartaal kromp de Europese economie met 12 procent.

Het cijfer, dat gebaseerd is op een voorlopige schatting, komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang van de economie van het eurogebied met 3,6 procent.

Dat kwam uiteraard niet onverwacht. Gisteren meldde Duitsland al een krimp van meer dan 10 procent.

Ook de economie van Frankrijk heeft in het tweede kwartaal de grootste klap ooit gemeten, gekregen. Door de corona-uitbraak en de sociale uitsluiting kromp de economie met 13,8% ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, zo meldt het bureau voor de statistiek vrijdag..

Hoewel de klap niet zo hard is als de -15% die analisten voorspelden is het de grootste dreun sinds het begin van de cijferreeks zeventig jaar geleden. Frankrijk komt er genadiger af dan Spanje. Dat moest vrijdag een krimp van 18,5% melden.